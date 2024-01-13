В Ленинградской области встретили семейство яков

У поселка Портовое автомобилист встретил пять яков

Рядом с поселком Портовое Приозерского района Ленинградской области автомобилист встретил семейство яков. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Мужчина снимал видео через лобовое стекло автомобиля. На кадрах видно, как крупный як оказался на пути у транспортного средства. Автору ролика пришлось аккуратно объезжать животное.

В следующие минуты камера запечатлела пять бегущих по заснеженному полю яков. Среди них были как крупные особи. так и животные поменьше.

Как сообщает «Мегаполис», ранее яков встречали в этих местах. Это объясняется тем, что живущий неподалеку фермер разводил животных, и самец с самкой однажды сбежали. С этого момента быки стали размножаться и жить самостоятельно.

Ранее сообщалось, что финская сотрудница пограничной службы встретилась с медведем и смогла спастись. Она легла на землю так, как если бы она не подавала признаков жизни. Животное обнюхало ее и ушло, не напав.

Яки — крупное животное из семейства полорогих. Родиной животного считается Тибет. Дикие особи живут группами по 10-12 особей. Домашние же яки дают молоко и шерсть. Также они ценятся за мясо.