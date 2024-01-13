Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:07, 13 января 2024Наука и техника

В США удивились подходу России к украинской авиации

MWM: Россия уничтожает остатки украинской авиации самолетами ДРЛО А-50У

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Подразделения военно-воздушных сил (ВВС) Украины несут тяжелые потери, а остатки авиации уничтожаются благодаря российским самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Множество источников указывают на то, что истребительные подразделения Украины несут «тяжелые потери» и подвергаются все большему риску, а противовоздушная оборона истощается, удивились российскому подходу в США.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. Лондон уточнил, что для заметного наращивания поставок дронов Киеву оборонное ведомство страны вынуждено будет задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Британия вновь атаковали Йемен. Чтобы спланировать удары, Байден оставил команду без новогоднего отдыха

      В США обеспокоились конфликтом на границе в Техасе

      Двое американских моряков пропали без вести у берегов Сомали

      Украинцев предложили временно не наказывать за нарушения пребывания в России

      В США удивились подходу России к украинской авиации

      Названы изменения в военной тактике за время украинского конфликта

      Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций

      Киркоров спел о слухах после вечеринки Ивлеевой

      Тренер дала советы по быстрому возвращению в форму после праздников

      Стали известны подробности смерти Елизаветы II

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости