В США удивились подходу России к украинской авиации

MWM: Россия уничтожает остатки украинской авиации самолетами ДРЛО А-50У

Подразделения военно-воздушных сил (ВВС) Украины несут тяжелые потери, а остатки авиации уничтожаются благодаря российским самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Множество источников указывают на то, что истребительные подразделения Украины несут «тяжелые потери» и подвергаются все большему риску, а противовоздушная оборона истощается, удивились российскому подходу в США.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. Лондон уточнил, что для заметного наращивания поставок дронов Киеву оборонное ведомство страны вынуждено будет задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.