Рогов: Киев разрабатывает два сценария крупной антироссийской провокации

Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации. Цель украинского руководства — вернуть внимание и поддержку Запада. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что эта информация поступила из «ближайшего окружения» Владимира Зеленского. По словам эксперта, Киев стремится вернуть расположение и былое внимание международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене.

Первый [сценарий провокации] — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия Владимир Рогов председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией»

Рогов подчеркнул, что Зеленский рассматривает темы как «красивые картинки, которые можно продать» Западу в обмен на увеличение поддержки.

О возможных провокациях со стороны Киева и Вашингтона предупредили в США

Ранее о возможных провокациях со стороны Киева для вовлечения НАТО в конфликт с Россией предупредил экс-разведчик США Скотт Риттер. По его словам, Россия доминирует на поле боя, и ход конфликта сможет изменить вмешательство Североатлантического альянса, поэтому Украина будет искать возможности для провокаций.

Россия доминирует на поле боя, и что бы ни произошло, Россия выиграет. Единственное, что может изменить ход конфликта, это если Украине удастся втянуть НАТО. И они будут искать возможности для провокаций Скотт Риттер экс-разведчик США

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Соединенные Штаты также заинтересованы в организации провокаций против России. По его мнению, размещая свои вооружения в Финляндии, США провоцируют военный конфликт с РФ.

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Он уличил Вашингтон в желании разместить на российской границе ракетное вооружение. При этом, добавил он, США уже направили в Финляндию своих солдат, пугая население абсурдной страшилкой «Русские идут». «Это превращает Финляндию в магнит для нападения», — резюмировал Макгрегор.

В конце декабря бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн также не исключал провокацию со стороны США для вводу войск НАТО на Украину. Сославшись на слова одного из экспертов о возможном вводе войск Альянса на территорию республики, аналитик указал, что поводом для этого может послужить нападение России на одну из стран НАТО. В этом случае Штаты, чтобы спровоцировать прямое противостояние, могут провести операцию под ложным флагом, атаковав территорию Польши или Прибалтики.

Они настолько сумасшедшие, чтобы пойти на это ради попытки избежать полного провала на Украине? Я бы очень хотел сказать, что это не так, но не могу Рэй Макговерн бывший аналитик ЦРУ

Также Макговерн допустил, что США могут применить ядерное оружие из-за Украины в случае военного поражения Киева.

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Стало известно о намерениях Украины применить химоружие ради провокации

В декабре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что украинские спецслужбы готовят против России провокацию с применением химических веществ. По его словам, предполагается, что обвинение ВС РФ в использовании химоружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.

Представитель Минобороны отметил, что с этой целью Служба безопасности Украины (СБУ) начала сотрудничать с компанией «Реалаб», специализирующейся на импорте химических реагентов и прекурсоров. По его словам, через эту фирму осенью 2023 года в Германии закупили партию триэтаноламина, а также азотосодержащего соединения натрия, которое производится американской компанией Honeywell Research Chemicals.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также допустила, что Киев готовит провокации против Москвы с применением западных отравляющих веществ. «Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия», — сообщила она.