Макгрегор: США используют Финляндию для провокации военного конфликта с Россией

Размещая свои вооружения в Финляндии, США провоцируют военный конфликт с Россией. Об этом в соцсети Х предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он уличил Вашингтон в желании разместить на границе с Россией ракетное вооружение. При этом, добавил он, США уже направили в Финляндию своих солдат, пугая население абсурдной страшилкой «Русские идут». «Это превращает Финляндию в магнит для нападения», — резюмировал Макгрегор.

17 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия намерена воссоздать Ленинградский военный округ, чтобы защитить себя от Североатлантического альянса. Финляндия вступила в НАТО. «Блок НАТО носит воинствующий характер в отношении нашего государства и наших союзников. Мы должны обеспечить безопасность наших границ», — объяснил он.

Швеция и Финляндия, которые долгие годы соблюдали нейтралитет, подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. Они сделали это из-за начала военного конфликта Москвы и Киева. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась из-за разногласий с Турцией.

