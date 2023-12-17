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17:49, 17 декабря 2023Мир

В России назвали цель укрепления границы с Финляндией

Депутат Швыткин: Россия укрепляет финскую границу для защиты себя и союзников

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия намерена укрепить границу с Финляндией и воссоздать Ленинградский военный округ, чтобы защитить себя от Североатлантического альянса. Так соответствующее решение Москвы в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Финляндия вступила в блок НАТО. Блок НАТО носит воинствующий характер в отношении нашего государства и наших союзников

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Мы должны обеспечить безопасность наших границ. И, конечно, в том числе и на границе с Финляндией. Создание Ленинградского военного округа продиктовано прежде всего этими обстоятельствами. В связи с этим будет, безусловно, концентрация соответствующих воинских подразделений, которые будут обеспечивать безопасность нашей страны и безопасность наших границ», — назвал цель усиления рубежей депутат.

Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Москва вынуждена сконцентрировать свои войска на границе с Финляндией в Ленинградском военном округе. По его словам, это связано с тем, что соседняя страна стала членом НАТО. Глава государства отметил, что раньше отношения с Хельсинки всегда были добрыми и сердечными.

Швеция и Финляндия, которые долгие годы соблюдали нейтралитет, подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. Они сделали это из-за начала военного конфликта Москвы и Киева. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась из-за разногласий с Турцией.

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