Венедиктов подал иск к «Газпром-Медиа» из-за закрытия «Эха Москвы»

Венедиктов подал иск к руководству «Газпром-Медиа» на ₽1 млрд из-за «Эха Москвы»

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подал иск на 1,1 миллиарда рублей к руководству «Газпром-Медиа» из-за закрытия радиостанции. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на базу арбитражных дел.

Иск приняли в производство еще 14 декабря. В качестве ответчиков выступают четверо действующих и один бывший член совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», сообщил газете Венедиктов. Согласно заявлению, он требует взыскать с них убытки, которые понесло акционерное общество журналиста ООО «Эмхк» в связи с закрытием СМИ и отказом прав на товарные знаки.