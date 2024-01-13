В Германии заявили об отсутствии у ВСУ резерва для наступления

Немецкий военный эксперт Моллинг: ВСУ вынуждены оставаться в обороне

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось резервов, чтобы перейти к наступательным действиям, поэтому они вынуждены держать оборону. Об этом заявил немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг в эфире ZDF на YouTube.

«У Украины нет никаких сил, чтобы начинать какое-либо наступление. Это связано с состоянием местности, обеспечением боеприпасами и уровнем подготовки войск. У них нет другого выбора — только оставаться в обороне», — сказал эксперт.

По мнению Моллинга, ситуация с боеприпасами настолько тяжелая, что ВСУ практически не могут отбивать атаки армии России, но у ВС РФ нет таких проблем из-за налаженного военного производства.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия уничтожила важные военные объекты ВСУ, нанеся три крупных серии ударов с 29 декабря. По его словам, уничтожены заводы по производству беспилотников, фабрики по производству униформы, места ремонта оружия и склады с ракетами ЗРК Patriot, а также украинские базы новобранцев.