Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили заводы и склады ракет ЗРК Patriot ВСУ

Российская армия уничтожила важные военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их перечислил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Through the eyes of на YouTube.

По словам Джонсона, с 29 декабря ВС РФ нанесли три крупнейшие серии ударов БПЛА по территории Украины, поразив «важные места».

«Были уничтожены заводы по производству БПЛА, фабрики по производству униформы. (...) Места ремонта оружия, склады, где хранились ракеты ЗРК Patriot», — сказал Джонсон.

По его словам, удары российской стороны попали в украинские базы, где велась подготовка новобранцев украинской армии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. На объектах производили снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.