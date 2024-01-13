Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 13 января 2024Мир

В США перечислили уничтоженные Российской армией объекты ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили заводы и склады ракет ЗРК Patriot ВСУ

Фото: Reuters

Российская армия уничтожила важные военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их перечислил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Through the eyes of на YouTube.

По словам Джонсона, с 29 декабря ВС РФ нанесли три крупнейшие серии ударов БПЛА по территории Украины, поразив «важные места».

«Были уничтожены заводы по производству БПЛА, фабрики по производству униформы. (...) Места ремонта оружия, склады, где хранились ракеты ЗРК Patriot», — сказал Джонсон.

По его словам, удары российской стороны попали в украинские базы, где велась подготовка новобранцев украинской армии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. На объектах производили снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Запорожье обвинили Украину в подготовке антироссийских провокаций. Каковы вероятные сценарии?

      Ковальчука упрекнули в несоответствии уровню КХЛ

      Хуситы назвали военные объекты США своей законной целью

      ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области

      В России экс-участкового обвинили в насилии после жалобы на начальство

      У Романа Абрамовича нашли новые инвестиции в европейские стартапы

      Стала известна обстановка у горящего склада Wildberries

      В России мигрантов лишили гражданства за наркопреступления

      Покинувшему Россию фехтовальщику Биде отправили портрет Троцкого

      Названы перспективы отношений Тайваня с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости