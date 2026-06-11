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06:03, 11 июня 2026Россия

Запад упрекнули в попытке «оторвать» Армению от СНГ

Москалькова: Западные страны пытаются «оторвать» Армению от СНГ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Татьяна Москалькова, ранее занимавшая пост уполномоченного по правам человека в РФ, в интервью РИА Новости заявила, что западные государства стремятся отдалить Армению от Содружества Независимых Государств (СНГ).

По ее словам, сегодня само содружество подвергается беспрецедентной атаке с целью спровоцировать дезинтеграцию и разобщение народов.

«Мы видим, что сегодня СНГ в целом подвергается беспрецедентной атаке со стороны западных государств для того, чтобы спровоцировать дезинтеграцию, расчленение, разобщение наших народов», — сказала Москалькова. Она также отметила огромное давление и идеологическое воздействие, которым подвергается Содружество.

В качестве примера она привела выборы в Армении, которые, по ее оценке, прошли с «огромнейшими нарушениями и фальсификациями». По мнению Москальковой, цель этих действий — оторвать ещё одно государство от сообщества, объединенного общей историей и культурой.

7 июня в Армении состоялись выборы в Нациоанльное собрание (парламент) страны. Явка избирателей составила около 60 процентов, а правительство после голосования, согласно закону, сформирует победившая на выборах партия. По итогам процедуры победителем стала партия «Гражданский договор» с результатом 49,81 процента голосов избирателей.

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