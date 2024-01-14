Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:34, 14 января 2024Бывший СССР

Баку осудил выборы на Тайване

МИД Азербайджана: Баку не признает независимость Тайваня и осуждает выборы

Фото: Ann Wang / Reuters

Власти Азербайджана не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Отмечается, что Баку поддерживает единую китайскую политику. «Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее представитель МИД Китая заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. «Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится», — сказал он. В китайском МИД добавили, что позиция Пекина по отстаиванию принципа единого Китая не изменится.

По итогам прошедших 13 января выборов главой Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде, действующий вице-президент.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

      На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

      Баку осудил выборы на Тайване

      Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

      В Киеве раскритиковали «полевое» фото Залужного

      Стало известно о недовольстве США Лондоном из-за утечки данных об атаке на Йемен

      В Раде сообщили о планах офиса Зеленского

      Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

      Байден предрек республиканцам расплату в случае отказа поддержать помощь Украине

      Кандидат в президенты США выступил за прекращение помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости