Баку осудил выборы на Тайване

МИД Азербайджана: Баку не признает независимость Тайваня и осуждает выборы

Власти Азербайджана не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Отмечается, что Баку поддерживает единую китайскую политику. «Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее представитель МИД Китая заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. «Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится», — сказал он. В китайском МИД добавили, что позиция Пекина по отстаиванию принципа единого Китая не изменится.

По итогам прошедших 13 января выборов главой Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде, действующий вице-президент.