«Принял на себя основной накал боя». Боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

МО РФ: боец из Бурятии Иван Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников с позывным Большой рассказал, как вместе с товарищами обратил в бегство 12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать опорный пункт у Урожайного осенью прошлого года.

Его отделение из шести человек попало под обстрел превосходящего числом противника. Разведка наблюдала высадку пехоты ВСУ, двинувшейся в сторону российских военных. Трое бойцов получили ранения, двое в блиндажах держали под прицелом фланги, а Калашников принял основной удар на себя — он вышел в окоп, где его атаковали 12 украинских военных.

Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться, гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, начал отступать Иван Калашников заместитель командира взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Как отметил Калашников в опубликованном Министерством обороны интервью, все бойцы из Бурятии сохраняли настрой, никто и не думал бежать. Боец до начала специальной военной операции работал в Бурятии водителем, потом был мобилизован. За заслуги на фронте он получил Звезду Героя России, орден Мужества и медаль «За отвагу». Кроме того, Калашников поделился, что его товарищи по обороне опорного пункта также были награждены орденами Мужества.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сестра бойца поделилась подробностями о нем

Калашников происходит из многодетной семьи. Его сестра Марина рассказала, что их четверо, а Иван младший — он «с детства был боевым, отчаянным, горой стоял за правду». Она также поделилась, что будущий Герой России работал шофером, ездил на большегрузах–лесовозах. По ее словам, брат привык ко всему, сначала жил в селе, потом перебрался в Улан-Удэ, откуда и был мобилизован.

На фронте Калашников был контужен, лежал в госпитале, а затем вернулся в зону СВО. О том, что брат представлен к награде, семья узнала не сразу.

Не думали, что так все будет. Когда брат приезжал домой, я ему сказала: "Ты береги себя, не лезь куда не следует". Но, как выяснилось, он в бою вызвал огонь на себя. По-другому поступить не мог Марина сестра Ивана Калашникова

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, участнику спецоперации решили сделать подарок бурятские бизнесмены. Ему предложили на выбор дом в родном селе Новый Заган или квартиру в Улан-Удэ. Боец выбрал второй вариант.

Путину доложили о геройском бое у Урожайного

В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о геройском бое у Урожайного на южнодонецком направлении. В министерстве также подчеркнули, что Калашников «умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, вел постоянный прицельный огонь по наступающим». К награде военный представлен за мужество и героизм.