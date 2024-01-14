Фредерик X стал новым королем Дании после отречения его матери от престола

Danmarks Radio: новым королем Дании после отречения матери стал Фредерик X

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Danmarks Radio.

Церемония отречения от престола 84-летней монаршей особы прошла в королевском замке Кристиансборг в присутствии членов государственного совета. После того как Маргрете II поставила подпись на соответствующем документе, сидевший от нее по правую руку сын, 55-летний Фредерик, стал новым королем Дании.

Отмечается, что торжественной церемонии коронации или помазания Фредерика Х не будет, поскольку традиция коронации в стране закончилась в 1660 году, когда престол стал передаваться по наследству. В свою очередь, помазание при смене монарха было отменено в 1849 году после принятия конституции.

Ранее сообщалось, что теперь уже бывшая королева Дании внезапно заявила о намерении передать власть сыну во время новогоднего обращения к подданным. В своей речи она упомянула, что задумалась об уходе после болезни, однако истинной причиной, скорее всего, было не здоровье.