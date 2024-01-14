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13:35, 14 января 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении словацкой установки Zuzana-2

МО России отчиталось об уничтожении на херсонском направлении установки Zuzana-2

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие на херсонском направлении уничтожили словацкую самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2. Об этом отчитался представитель Минообороны в ходе брифинга в воскресенье, 14 января.

В ведомстве также отметили, что на данном направлении были подбиты четыре автомобиля противника. Кроме того, российской армии удалось уничтожить три американские артиллерийские системы М777 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также до 60 военных со стороны Украины.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США в зоне спецоперации.

Еще раньше российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолета в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области.

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      Анна Щербакова
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