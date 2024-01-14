Премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией

BT: Фредериксен отметила на фото королевский дом Норвегии вместо датского

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией. Она отметила неправильный королевский дом на фото нового короля страны в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), написала датская газета BT.

В публикации уточняется, что Фредериксен стремилась выразить свое почтение новому королю Фредерику X и датскому королевскому дому. Однако вместо датского королевского дома на снимке она отметила норвежский. «Прошло примерно полчаса, прежде чем неправильный тег исправили», — отметили журналисты.

14 января Фредерик X стал новым королем Дании после отречения его матери от престола. Маргрете II правила государством 52 года. Церемония отречения от престола 84-летней монаршей особы состоялась в королевском замке Кристиансборг в присутствии членов государственного совета