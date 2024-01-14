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00:35, 14 января 2024Спорт

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» без Овечкина победить в матче НХЛ

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» без Овечкина обыграть «Рейнджерс» в НХЛ
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Энтони Манта, Ник Дауд и Ти Джей Оши. Также победить команде помогла результативная передача российского форварда Евгения Кузнецова.

В этом матче столичный клуб играл без своего капитана — россиянина Александра Овечкина. Форвард пропустил встречу из-за травмы нижней части тела.

«Вашингтон» набрал 46 очков в 40 матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. Лидируют в списке «Рейнджерс», в активе которых 54 очка.

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