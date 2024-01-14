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13:42, 14 января 2024Культура

Песни ушедших из России иностранных артистов появились в музыкальном сервисе

РБК: в «Яндекс.Музыке» появились новые песни Måneskin и Rammstein

Фото: Unsplash

В сервисе «Яндекс.Музыка» появились новые песни музыкантов, сотрудничающих с лейблами, которые после начала специальной военной операции на территории Украины заявили о прекращении бизнеса в России. Композиции обнаружил РБК.

В частности, в сервисе появились новые треки рок-группы Rammstein, победителей «Евровидения — 2021» Måneskin и британского певца Гарри Стайлза, вышедшие в период с весны 2022-го по зиму 2023-го. В справке о песнях, которые распространяются с официальными обложками альбомов, но без указания лейблов, указано, что они «загружены пользователем».

Композиции доступны только через рекомендательную опцию «Моя волна», благодаря которой музыка подбирается для конкретного пользователя с учетом его личных предпочтений. Обычный поиск в библиотеке «Яндекс.Музыки» новые треки ушедших из России иностранных артистов не выдает.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» подчеркнули, что функция загрузки аудиоконтента пользователями осуществляется «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту».

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев назвал россиянам способ, как сохранить любимую музыку на фоне санкций, когда многие западные исполнители начали отказываться от выступлений в России.

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      Евгений Шульгин
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