Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
05:33, 14 января 2024Экономика

Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отмечается, что на первом месте по этому показателю находится Турция, у нее рост реальных пенсий составил 17,4 процента.
На второй строчке оказалась Мексика (15,6 процента). В других странах первой пятерки рост выражен не столь заметно, у Бельгии 2,8 процента, у Испании – 2,5 процента. В России пенсии поднялись на 2,4 процента, в США показатель составил 2,2 процента.

В январе 2023 года выплаты с поправкой на инфляцию снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 25 из 38 экономик стран, входящих в ОЭСР.

Лидером антирейтинга стала Эстония, показав спад на 9,7 процента. В Польше падение реальных пенсий составило 7,7 процента, в Коста-Рика – 7,1 процента. Замыкают пятерку Швеция и Дания с показателями шесть и 5,7 процента, соответственно.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России практически все социальные выплаты и пособия с 1 февраля будут проиндексированы. Увеличение в большинстве случаев произойдет на 7,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

      Баку осудил выборы на Тайване

      Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

      В Киеве раскритиковали «полевое» фото Залужного

      Стало известно о недовольстве США Лондоном из-за утечки данных об атаке на Йемен

      Трамп высказался о способностях Байдена

      В Раде сообщили о планах офиса Зеленского

      Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

      Байден предрек республиканцам расплату в случае отказа поддержать помощь Украине

      Кандидат в президенты США выступил за прекращение помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости