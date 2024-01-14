Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий

Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отмечается, что на первом месте по этому показателю находится Турция, у нее рост реальных пенсий составил 17,4 процента.

На второй строчке оказалась Мексика (15,6 процента). В других странах первой пятерки рост выражен не столь заметно, у Бельгии 2,8 процента, у Испании – 2,5 процента. В России пенсии поднялись на 2,4 процента, в США показатель составил 2,2 процента.

В январе 2023 года выплаты с поправкой на инфляцию снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 25 из 38 экономик стран, входящих в ОЭСР.

Лидером антирейтинга стала Эстония, показав спад на 9,7 процента. В Польше падение реальных пенсий составило 7,7 процента, в Коста-Рика – 7,1 процента. Замыкают пятерку Швеция и Дания с показателями шесть и 5,7 процента, соответственно.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России практически все социальные выплаты и пособия с 1 февраля будут проиндексированы. Увеличение в большинстве случаев произойдет на 7,5 процента.