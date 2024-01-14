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15:08, 14 января 2024Спорт

Российских хоккеистов дисквалифицировали за стычку на разминке

КХЛ дисквалифицировала хоккеистов «Амура» и «Авангарда» за стычку на разминке
Семен Чистяков

Семен Чистяков. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наказал игроков хабаровского «Амура» и омского «Авангарда» за стычку на разминке перед матчем регулярного чемпионата. Об этом сообщается на сайте лиги.

В потасовке приняли участие защитник «Амура» Кирилл Спиценко и нападающий Евгений Грачев, а также защитник «Авангарда» Семен Чистяков. Спортсмены были дисквалифицированы на один матч и подвержены денежному штрафу.

Встреча прошла 13 января. «Авангард» одержал победу со счетом 3:1.

После 50 матчей КХЛ «Авангард» располагается на втором месте в Восточной конференции, набрав 71 очко. «Амур» занимает десятое место с 50 очками. Лидирует магнитогорский «Металлург» с 72 очками.

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      Анастасия Борисова
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