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11:49, 14 января 2024Наука и техника

Названы особенности подавляющих FPV-дроны комплексов «Сания»

Полковник Кошкин: подавляющие FPV-дроны комплексы «Сания» эффективны на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Подавляющие FPV-дроны российские комплексы «Сания» показали свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО), считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал их особенности.

«Предназначение комплекса — это выявление, а затем и подавление как одиночных, так и роя FPV-дронов. Выявляет он на расстоянии до полутора километров, а подавление происходит на расстоянии порядка километра. Сама установка "Сания" может использоваться как стационарно на треноге для прикрытия важного объекта, так и непосредственно на бронетанковой технике. Есть уже боевой опыт применения комплекса "Сания" на танке Т-80БВМ на южнодонецком направлении», — отметил военный эксперт.

Оказалось, что этот комплекс работает весьма эффективно. На сегодняшний день я считаю, что это чрезвычайно востребовано, потому что FPV-дроны весьма активно применяются как с нашей стороны, так и со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а вот защита от них — это чрезвычайно важный элемент в таком беспилотном противостоянии

Андрей Кошкинполковник в отставке

Как сообщили в Министерстве обороны, комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне украинского военного конфликта. Установка позволяет создать подобие защитного купола, который глушит сигналы связи беспилотников вблизи боевых машин.

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