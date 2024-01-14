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19:13, 14 января 2024Бывший СССР

Семилетний мальчик поджег ТРЦ в Киеве

Семилетний мальчик поджег торговый центр в Киеве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Причиной пожара в одном из торгово-развлекательных центров Киева стал умышленный поджог, который совершил семилетний мальчик. Об этом заявили в городской полиции, передает ТАСС.

Название точки украинские сотрудники правопорядка не привели. При этом 13 января мэр Киева Виталий Кличко рассказал о пожаре в ТРЦ «Космополит», который находится в Соломенском районе города.

«Полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик — посетитель парка развлечений», — отмечалось в сообщении полиции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

В киевской полиции подчеркнули, что родители вместе с ребенком были приглашены для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что ученик третьего класса устроил поджог на территории военкомата во Владивостоке. Сбежать от правоохранителей ему не удалось, мальчика задержали.

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      Анна Щербакова
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