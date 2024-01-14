Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за протестующих

Сотрудников Белого дома эвакуировали в другое место из-за пропалестинской акции

Сотрудников Белого дома эвакуировали в другое место из-за пропалестинского протеста. Об этом сообщил Fox News.

Митингующие устроили беспорядки рядом со зданием. Как уточняет телеканал, участники акции повредили ограждение и бросали предметы в полицейских. Протесты начались после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене.

Куда именно были переведены сотрудники Белого дома не уточняется.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли и крылатые ракеты. Военная операция стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран.

В свою очередь, хуситы пригрозили «сильный и эффективный ответ». Член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».

