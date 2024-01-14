Захарова назвала условие для начала переговоров по Украине

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину для начала переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы швейцарского дипведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине. Об этом она высказалась в беседе с «Известиями».

Захарова назвала условие для начала переговоров по Украине и призвала Запад прекратить вооружать Киев, а также принимать антироссийские санкции и делать русофобские заявления.

«Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят», — заключила она.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе призвал включить Россию в переговоры по Украине. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — отметил он.