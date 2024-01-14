Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 14 января 2024Мир

Захарова назвала условие для начала переговоров по Украине

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину для начала переговоров
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы швейцарского дипведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине. Об этом она высказалась в беседе с «Известиями».

Захарова назвала условие для начала переговоров по Украине и призвала Запад прекратить вооружать Киев, а также принимать антироссийские санкции и делать русофобские заявления.

Материалы по теме:
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023

«Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят», — заключила она.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе призвал включить Россию в переговоры по Украине. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Захарова назвала условие для начала переговоров по Украине

      На юге Исландии лава извергающегося вулкана накрыла город

      В Киеве захотели провести саммиты по «формуле мира» Зеленского

      На Украине отказались раскрыть план ВСУ на 2024 год

      Стало известно о просьбах стран Юга учитывать интересы России по Украине

      На Украине пожаловались на предложения о немедленных переговорах с Россией

      В МИД обвинили власти США в гибели блогера Лиры в украинской тюрьме

      На Украине выступили против заморозки конфликта с Россией

      В Белгороде смонтировали первое модульное укрытие от обстрелов ВСУ

      Снимавших пранки в московском метро задержала полиция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости