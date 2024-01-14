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04:36, 14 января 2024Бывший СССР

В Раде сообщили о планах офиса Зеленского

Дубинский: Зеленский готовит формирование правительства «национального единства»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Киева готовятся к созданию правительства «национального единства» перед грядущим экономическим и социальным кризисом. На план офиса президента Украины Владимира Зеленского в своем Telegram-канале указал депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

По его словам, для этого под премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля «подкладывают бомбу в виде протокола [Национального агентства по предотвращению коррупции] НАПК», — говорится в сообщении. Дубинский отметил, что смена премьера создаст «поле для торга и внутри, и снаружи Украины».

Ранее на Западе украинского лидера Владимира Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов. Старший научный сотрудник Атлантического совета Андриан Каратницкий выразил мнение, что создание правительства национального единства на широкой основе позволит уменьшить критику.

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      Марина Совина
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