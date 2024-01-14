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19:06, 14 января 2024Спорт

Тренер «Спартака» высказался о связи прихода Ковальчука с серией поражений клуба

Тренер «Спартака» Жамнов заявил, что клуб проигрывает не из-за Ковальчука

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов в интервью ТАСС высказался о версии, согласно которой серия поражений команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связана с приходом форварда Ильи Ковальчука.

«Говорить, что пришел Ковальчук и команда стала валиться, — это маразм. У нас всегда есть "доброжелатели", поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно», — заявил Жамнов. Он добавил, что вернуть ситуацию в нужное русло — задача тренерского штаба.

Ковальчук дебютировал в составе «Спартака» 24 декабря. С того момента красно-белые в девяти матчах потерпели семь поражений.

Возобновивший карьеру 40-летний форвард принял участие в семи встречах в нынешнем сезоне. На его счету три гола и одна результативная передача.

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      Алексей Гусев
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