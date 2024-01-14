NYT: украинские военные жалуются на плохо подготовленных мобилизованных в ВСУ

Украинские военные жалуются на плохо подготовленных новобранцев в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ), многие из тех, кого отправили на фронт, уже не молоды, некоторые страдают алкогольной зависимостью, пишет газета The New York Times (NYT).

Один из бойцов, находящихся на позициях к юго-западу от Авдеевки, рассказал изданию о военнослужащих, мобилизованных в его бригаду. «Трое из десяти приходящих солдат ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме», — заявил он.

Военный показал западным журналистам видео, снятое во время тренировок. По словам авторов статьи, на кадрах инструкторы, пытаясь сдержать смех, были вынуждены придерживать новобранца, чтобы он мог выстрелить из винтовки. Мужчине на записи около 50 лет, он страдает алкоголизмом.

Ранее немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг сообщил, что у ВСУ не осталось резервов, чтобы перейти к наступательным действиям, поэтому они вынуждены держать оборону.