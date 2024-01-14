Слуцкий назвал обещание Украины защищать Британию политическим оксюмороном

В России назвали обещание Украины защищать Британию бредом и политическим оксюмороном. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По мнению политика, подобное обещание свидетельствует о полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону. Он также отметил, что «война до последнего украинца» в антироссийских интересах Вашингтона и Брюсселя приобретает еще один аспект.

«Плохая новость для жителей Украины, которых неонацистская хунта распродает как пушечное мясо и расходный материал», — добавил Слуцкий.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина окажет поддержку Великобритании в случае агрессии против нее, в том числе со стороны России, согласно заключенному двустороннему соглашению по безопасности. Он подчеркнул, что договоренности продолжат действовать и после завершения конфликта в республике.

