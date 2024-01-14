В Киргизии спасли получившую травму в горах россиянку

В Киргизии спасли получившую травму в горах российскую альпинистку

В Киргизии спасли альпинистку из России, которая получила травму в горах. Об этом сообщили представители государственного МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что операцию по эвакуации провели в ущелье Ак-Сай со склона горного пика Рацека.

К месту происшествия направили вертолет МЧС, экипаж которого, несмотря на суровую погоду, сумел совершить посадку на высоте 3,8 тысячи метров над уровнем моря и найти пострадавшую.

Гражданку России передали врачам. Сейчас альпинистка находится под наблюдением врачей, ее состояние удовлетворительное, подчеркнули в киргизском ведомстве.

Ранее сообщалось, что учительница математики из челябинской школы № 19 Ольга Павлова совершила восхождение на гору Эльбрус и собралась покорить Эверест.

Россиянка призналась, что это ее давняя мечта. Однако осуществить подъем проблематично из-за больших финансовых затрат.