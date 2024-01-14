Захарова: в смерти американского журналиста Лиры в украинской тюрьме виновны США

В смерти американского блогера Гонсало Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме, виновны власти США, поскольку они не предприняли усилия для его освобождения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она выразила уверенность, что американская администрация не могла не знать о ситуации с Лирой. Дипломат подчеркнула, что власти страны были в силах добиться освобождения блогера, надавив на коллег с Украины, которым они оказывают финансовую помощь.

«Они все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп — им не от чего было откупаться, а как расходный материал», — резюмировала Захарова.

Лира скончался в возрасте 55 лет в украинской тюрьме. О его гибели сообщил журналист Такер Карлсон, по словам которого блогер был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена». Предприниматель Илон Маск назвал беспределом смерть Лиры.