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21:31, 14 января 2024Мир

В МИД обвинили власти США в гибели блогера Лиры в украинской тюрьме

Захарова: в смерти американского журналиста Лиры в украинской тюрьме виновны США
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Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В смерти американского блогера Гонсало Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме, виновны власти США, поскольку они не предприняли усилия для его освобождения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она выразила уверенность, что американская администрация не могла не знать о ситуации с Лирой. Дипломат подчеркнула, что власти страны были в силах добиться освобождения блогера, надавив на коллег с Украины, которым они оказывают финансовую помощь.

«Они все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп — им не от чего было откупаться, а как расходный материал», — резюмировала Захарова.

Лира скончался в возрасте 55 лет в украинской тюрьме. О его гибели сообщил журналист Такер Карлсон, по словам которого блогер был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена». Предприниматель Илон Маск назвал беспределом смерть Лиры.

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      Марина Совина
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