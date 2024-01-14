В Минобороны Белоруссии назвали равноправными отношения Москвы и Минска

Помощник главы МО Белоруссии назвал равноправными отношения Москвы и Минска

Начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии, полковник Валерий Ревенко назвал отношения Москвы и Минска в военной сфере равноправными и взаимовыгодными. Слова помощника главы Минобороны (МО) Белоруссии передает ТАСС со ссылкой на «ВоенТВ».

«Отношения с Москвой [в военной сфере], прежде всего, они уважительные, они основаны на обоюдных интересах. Они равноправные», — высказался Ревенко. Он подчеркнул, что Минск и Москва провели множество мероприятий в военной сфере.

«Это и подготовка кадров, это и оснащение вооруженных сил Республики Беларусь современными вооружениями и военной техникой. Российская Федерация, в свою очередь, получает такую же современную технику из Республики Беларусь. То есть это взаимовыгодные отношения», — отметил помощник министра обороны.

Ревенко обратил внимание на то, что из проведенных в 2023 году департаментом международного военного сотрудничества 623 мероприятий более 300 были в рамках взаимодействия с Россией. По словам полковника, это значимый показатель, который показывает, что Москва — стратегический партнер Минска.

В конце декабря министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления.