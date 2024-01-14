В США оценили последствия ударов «Кинжалами» по ВСУ

Military Watch: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов

Уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов у ВСУ. Последствия ударов «Кинжалами» по объектам оборонной промышленности оценил американский журнал Military Watch Magazine.

Издание уточняет, что поскольку подавляющее большинство украинской артиллерии и бронетехники использует боеприпасы советского образца, западным союзникам страны особенно сложно поставлять снаряды, которые они так массово не производят.

«Таким образом, уничтожение этих оборонно-промышленных объектов потенциально может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой пострадают самые разные подразделения — от артиллерии до элитных механизированных бригад», — говорится в публикации журнала в США.

Авторы материала добавляют, что возможности России по нанесению ударов с применением «Кинжалов» по украинским объектам значительно возросли за счет увеличения их производства.

Ранее сообщалось, что в США заявили о неспособности украинской системы ПВО сбивать российские ракеты. Международные аналитики поставили под сомнение ее возможности.