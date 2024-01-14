В Узбекистане пресекли вывоз миллионов рублей в тайнике

СГБ Узбекистана пресекла попытку вывоза контрабандой почти 80 млн руб в Киргизию

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли попытку вывоза контрабандой почти 80 миллионов рублей через границу в Киргизию, сообщает РИА Новости.

«В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Наманганской области пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны 79, 995 миллиона российских рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники обнаружили спрятанный тайник в автомобиле одного из местных жителей, деньги в нем были упакованы в три полиэтиленовых мешка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере» Уголовного кодекса республики Узбекистан, арестованному исполнителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что с января по сентябрь 2023 года объем денежных средств, который россияне пытались незаконно вывезти через границу, составил 876 миллионов рублей. В связи с этим ФТС начала 7,4 тысячи административных дел. Причем на незаконный «экспорт» пришлась большая часть открытых дел — в общей сложности нелегально через границу было перевезено 1,19 миллиарда рублей.