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18:18, 14 января 2024Забота о себе

Звезда «Слова пацана» призналась в страхе получить звездную болезнь

Актриса Анна Пересильд ходила к психологу, чтобы избежать звездной болезни

Кадр: фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Начинающая российская актриса Анна Пересильд призналась, что настолько боялась получить звездную болезнь, что даже ходила к психологу. О своем страхе она рассказала в интервью с Лаурой Джугелией, пишет «Газета.Ru».

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявила, что прорабатывала проблему звездной болезни с психологом, чтобы избежать ее в будущем, потому что сталкивалась с людьми, подверженными этому недугу. По словам актрисы, они пугали ее своим неадекватным поведением.

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При этом Анна Пересильд уточнила, что ее не пугают негативные комментарии и критика в ее адрес. Она убеждена, что всегда найдутся люди, которые будут недовольны творческими успехами и поведением того или иного артиста.

Ранее российская актриса Юлия Пересильд оценила работу дочери Анны, исполнившей роль Айгуль в «Слове пацана. Кровь на асфальте». Актриса отметила, что сериал ей нравится и что он наталкивает на размышления. В то же время ее дочь прошла серьезную школу во время работы на этом проекте, добавила актриса.

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      Наталья Обрядина
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