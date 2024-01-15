18-летняя девушка проигнорировала боль в пояснице и получила отек мозга

18-летняя студентка из США проигнорировала боль в пояснице и чудом выжила

Студентка из штата Пенсильвания (США) получила септический шок, почечную недостаточность и отек мозга из-за того, что не обратила внимание на инфекцию мочевыводящих путей. Подробности этой истории опубликовало издание WPXI-TV.

18-летняя Кэти Салливан рассказала, что в начале декабря почувствовала боль в пояснице, но проигнорировала симптом, списав его на последствия тренировок в секциях по гимнастике и софтболу. К концу месяца ей стало хуже. Девушку в критическом состоянии доставили в больницу, где врачам пришлось провести ей несколько операций и ввести ее в искусственную кому.

«Когда врачи обследовали Кэти, они обнаружили, что у нее около месяца была инфекция мочевыводящих путей, из-за которой в почке фактически образовалась дыра. Это вызвало абсцесс в печени, мышцах спины и за почкой. У нее развился септический шок», — рассказала мать девушки Шеннон Салливан. По словам женщины, ее дочь выжила чудом: после операции у нее начался отек мозга, и полторы недели она находилась без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Все это время медики не давали благоприятного прогноза, утверждает Шэннон Салливан.

Сообщается, что в конце концов Кэти Салливан пошла на поправку и ее выписали домой в удовлетворительном состоянии. Теперь девушку ждет трудная реабилитация. Ее мать призвала других молодых людей, которые считают себя абсолютно здоровыми, не игнорировать симптомы, даже если они кажутся безобидными.

Ранее сообщалось, что англичанка по имени Сара десять лет испытывала приступы мигрени и принимала их за симптомы менопаузы. Лишь в 2023 году врачи обнаружили у женщины опухоль в мозге, которая и была причиной сильных головных болей.