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09:19, 15 января 2024Забота о себе

18-летняя девушка проигнорировала боль в пояснице и получила отек мозга

18-летняя студентка из США проигнорировала боль в пояснице и чудом выжила

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Студентка из штата Пенсильвания (США) получила септический шок, почечную недостаточность и отек мозга из-за того, что не обратила внимание на инфекцию мочевыводящих путей. Подробности этой истории опубликовало издание WPXI-TV.

18-летняя Кэти Салливан рассказала, что в начале декабря почувствовала боль в пояснице, но проигнорировала симптом, списав его на последствия тренировок в секциях по гимнастике и софтболу. К концу месяца ей стало хуже. Девушку в критическом состоянии доставили в больницу, где врачам пришлось провести ей несколько операций и ввести ее в искусственную кому.

«Когда врачи обследовали Кэти, они обнаружили, что у нее около месяца была инфекция мочевыводящих путей, из-за которой в почке фактически образовалась дыра. Это вызвало абсцесс в печени, мышцах спины и за почкой. У нее развился септический шок», — рассказала мать девушки Шеннон Салливан. По словам женщины, ее дочь выжила чудом: после операции у нее начался отек мозга, и полторы недели она находилась без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Все это время медики не давали благоприятного прогноза, утверждает Шэннон Салливан.

Сообщается, что в конце концов Кэти Салливан пошла на поправку и ее выписали домой в удовлетворительном состоянии. Теперь девушку ждет трудная реабилитация. Ее мать призвала других молодых людей, которые считают себя абсолютно здоровыми, не игнорировать симптомы, даже если они кажутся безобидными.

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      Екатерина Улитина
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