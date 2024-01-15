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19:04, 15 января 2024Спорт

19-летний россиянин победил 31-летнего немца в драке во время матча КХЛ

19-летний Барабоша победил 31-летнего Мэйсека в драке во время матча КХЛ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Защитник ЦСКА Артем Барабоша и форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек устроили драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летний россиянин сделал подножку игроку екатеринбургского клуба, а 31-летний немец вступился за партнера. Оба хоккеиста сбросили перчатки, победителем из противостояния вышел Барабоша. Он нанес сопернику серию точных ударов в голову и повалил его на лед. После этого в потасовку вмешались судьи.

Оба хоккеиста получили за драку пятиминутный штраф. Барабоша был также наказан малым двухминутным штрафом за подножку.

Встреча проходит 15 января. На момент публикации новости в игре идет третий период, со счетом 2:1 впереди ЦСКА.

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      Алексей Гусев
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