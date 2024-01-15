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11:38, 15 января 2024Среда обитания

30-градусные «ямальские» холода в Москве объяснили

Метеоролог Вильфанд связал скачки морозов в Москве с особенностями зимы и солнца

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В январе на Москву обрушились морозы до 30 градусов, после чего аномально низкая температура сменилась резким потеплением. Причину такой погоды объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК.

Метеоролог связал скачки температуры с особенностями зимы и условий свечения солнца в этот сезон, отметив, что такие перепады являются нормальными. Вильфанд добавил, что подобные скачки сильнее зимой, чем летом, так как в теплое время года «сглаживающим фактором» становится солнце, прогревающее воздух. «Зимой температурный фон зависит только от направления воздушных масс. От того, откуда перемещаются воздушные массы, где они генетически зародились», — объяснил он. Сейчас солнечная энергия по-прежнему остается слабой, так как после зимнего солнцестояния прошло только три недели.

Эксперт рассказал, что «опасные» 30-градусные холода, которые наблюдались в предыдущие дни в столице, были вызваны вторжением воздушных масс с севера. Он подчеркнул, что такие морозы в январе более характерны для Ненецкого автономного округа и Ямала. Однако уже в понедельник, 15 января, воздушные массы начнут перемещаться с запада, с Атлантики, и на смену аномальной минусовой температуре придет резкое потепление. «Зимой воздух над Атлантикой существенно теплее, чем над континентом, потому что Атлантический океан незамерзающий», — заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день жителей столицы предупредили о двухдневном потеплении, которое начнется с 15 января.

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      Полина Кислицына
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