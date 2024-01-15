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11:22, 15 января 2024Ценности

Анна Седокова пришла на вечеринку в откровенном наряде без бюстгальтера

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова появилась в откровенном наряде на вечеринке во время отдыха в курортном городе Тулум, Мексика. Соответствующие кадры опубликованы в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница пришла на танцы в облегающем макси-платье ярко-красного цвета на тонких лямках и с завязками на спине. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, и одежда подчеркивала анатомические особенности ее фигуры.

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Артистка уложила волосы мелкими волнами и заплела небольшие косы. Также она накрасила губы помадой вишневого оттенка, надела объемные серебристые серьги-конго (серьги в виде колец различных диаметров — прим. «Ленты.ру») и кольцо с камнями.

Ранее в январе российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру в откровенном купальнике. Она позировала в малиновом бикини с треугольными чашками и завязками на шее, которое было украшено стразами.

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      Карина Черных
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