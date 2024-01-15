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16:26, 15 января 2024Экономика

Apple снизит цену на последний iPhone

Apple снизит цену на iPhone 15 в Китае из-за низкого спроса

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Apple сделает заметную скидку на последние модели iPhone в Китае на фоне низкого спроса и растущей конкуренции. Об этом со ссылкой на информацию с официального сайта компании в КНР сообщает Reuters.

Цены будут снижены на 500 юаней (70 долларов, около 6150 рублей по курсу на момент написания материала) на период с 18 по 21 января, акция приурочена к празднованию китайского Нового года.

Эксперты отмечают, что продажи Apple iPhone 15 в КНР оказались гораздо хуже, чем у предыдущих моделей американской корпорации. Отчасти это объясняется там, что такие китайские компании, как Huawei и Xiaomi, недавно представили потребителям конкурентоспособные модели, к тому же многие правительственные и частные компании Китая запрещают своим сотрудникам использовать устройства Apple.

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По данным аналитиков Jefferies, в первую неделю 2024 года продажи iPhone в Китае упали на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За весь 2023 года снижение продаж составило 3 процента.

Apple уже много лет не снижает цены на свои последние iPhone. Однако, по словам старшего вице-президента исследовательской компании Canalys Николь Пэн, скидки не стали сюрпризом, так перед компанией стоит задача нарастить продажи во всем мире, и особенно в Китае. Она также отметила, что конкуренция с Huawei усиливается, так как многие потребители предпочитают купить смартфон отечественного бренда из соображений патриотизма. По прогнозам компании, в этом году продажи Apple в Китае покажут небольшое снижение.

Ранее стало известно, что российские сотовые операторы решили настроить вышки связи под китайские телефоны. Принадлежащая МТС компания «Иртея» ведет переговоры с Tecno Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другими китайскими производителями смартфонов по поводу тестирования их устройств в сетях 5G в диапазоне 4,4–4,9 гигагерца. Это необходимо для корректной работы с российским оборудованием в заданных частотах.

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