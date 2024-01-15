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18:05, 15 января 2024Силовые структуры

Долг Блиновской по делу о неуплате налогов увеличился на девять миллионов рублей

Долг блогерши Блиновской перед ФНС увеличивается на 500 тысяч рублей ежедневно

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Задолженность блогера Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой (ФНС) увеличилась на девять миллионов рублей за последние 18 дней и продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас долг блогерши по делу о неуплате налогов составляет 1,418 миллиарда рублей. По информации канала, ежедневно к этой сумме прибавляется по 500 тысяч рублей.

В конце декабря 2023 года стало известно, что ФНС добавила в долг Блиновской пени на шесть миллионов рублей.

За несколько дней до этого блогер подала иск против налоговой инспекции №6 в Москве с требованием признать незаконным решение о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение. Предварительное заседание по делу назначено на 6 февраля.

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      Олеся Мицкевич
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