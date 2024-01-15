Долг Блиновской по делу о неуплате налогов увеличился на девять миллионов рублей

Долг блогерши Блиновской перед ФНС увеличивается на 500 тысяч рублей ежедневно

Задолженность блогера Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой (ФНС) увеличилась на девять миллионов рублей за последние 18 дней и продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас долг блогерши по делу о неуплате налогов составляет 1,418 миллиарда рублей. По информации канала, ежедневно к этой сумме прибавляется по 500 тысяч рублей.

В конце декабря 2023 года стало известно, что ФНС добавила в долг Блиновской пени на шесть миллионов рублей.

За несколько дней до этого блогер подала иск против налоговой инспекции №6 в Москве с требованием признать незаконным решение о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение. Предварительное заседание по делу назначено на 6 февраля.

