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15:23, 15 января 2024Силовые структуры

Экс-главу федерации бокса в российском городе осудили за вымогательство и разбой

Суд в Стерлитамаке дал 9,5 года экс-главе федерации бокса за разбой и кражу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Стерлитамаке вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя федерации бокса и троих его сообщников, виновных в вымогательстве, краже и разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкирии.

Экс-главу федерации бокса приговорили к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его сообщников — к лишению свободы условно на срок от трех лет до трех лет и двух месяцев. В зале суда они не признали свою вину.

По данным ведомства, в январе 2022 года подсудимый договорился о встрече в ночное время с местным бизнесменом, в ходе которой избил его и уехал на принадлежащем ему автомобиле Lexus LX450D, оставив потерпевшего на улице. В дальнейшем злоумышленник вместе с другом, применяя физическую силу, требовал у коммерсанта 50 процентов доли его фирмы и машину стоимостью почти десять миллионов рублей.

Кроме того, в марте 2022 года фигуранты проникли через окно в помещение, где располагалось оборудование для майнинга криптовалют на 1,2 миллиона рублей, и похитили его.

Ранее суд в Брянской области приговорил к двум годам колонии местного жителя, занимавшегося вымогательством денежных средств в крупном размере.

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      Олеся Мицкевич
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