Главу Пентагона выписали из больницы

Reuters: в Пентагоне заявили о выписке министра обороны США Остина из больницы

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин оставался на лечении в больнице, так как врачи диагностировали ему рак простаты. Он был госпитализирован 1 января, тем не менее в администрации президента об этом узнали только спустя пять дней.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал факт сокрытия главой Пентагона своего заболевания от президента США Джо Байдена. По его словам, данное решение Остина стало проблемой для оборонного ведомства.