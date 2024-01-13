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21:17, 13 января 2024Мир

В Пентагоне прокомментировали состояние здоровья главы ведомства

Пентагон заявил, что дата выписки главы ведомства Остина остается неизвестной
СюжетМинобороны:
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя состояние здоровья главы ведомства Ллойда Остина, у которого ранее диагностировали рак простаты, отметил, что тот продолжает оставаться в больнице. По его словам, в настоящее время дата его выписки остается неизвестной, сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее», — заявил представитель Минобороны США.

Он подчеркнул, что Остин продолжает контактировать со старшими должностными лицами Пентагона и внимательно следит за работой ведомства. Райдер подчеркнул, что пока нет какой-либо информации о возможной дате выписки министра.

Ранее сообщалось, что генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч планирует расследовать обстоятельства тайной госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Проверка начнется в январе.

У 70-летнего Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, однако вплоть до 6 января ведомство не сообщало об этом Белому дому. После этого член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал Остина уйти в отставку.

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      Марина Совина
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