В Пентагоне прокомментировали состояние здоровья главы ведомства

Пентагон заявил, что дата выписки главы ведомства Остина остается неизвестной

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя состояние здоровья главы ведомства Ллойда Остина, у которого ранее диагностировали рак простаты, отметил, что тот продолжает оставаться в больнице. По его словам, в настоящее время дата его выписки остается неизвестной, сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее», — заявил представитель Минобороны США.

Он подчеркнул, что Остин продолжает контактировать со старшими должностными лицами Пентагона и внимательно следит за работой ведомства. Райдер подчеркнул, что пока нет какой-либо информации о возможной дате выписки министра.

Ранее сообщалось, что генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч планирует расследовать обстоятельства тайной госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Проверка начнется в январе.

У 70-летнего Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, однако вплоть до 6 января ведомство не сообщало об этом Белому дому. После этого член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал Остина уйти в отставку.