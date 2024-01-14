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21:12, 14 января 2024Мир

В Белом доме прокомментировали сокрытие главой Пентагона своего заболевания

Кирби назвал проблемой решение Остина не сообщать Байдену о раке
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал проблемой решение министра обороны США Ллойда Остина не уведомлять президента страны Джо Байдена о раке простаты, передает CBS News.

Он подчеркнул, что подобных ситуаций быть не должно, поэтому Пентагон проводит расследование произошедшего.

У главы Пентагона диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, однако Белый дом узнал об этом только спустя пять дней.

После этого член Палаты представителей Конгресса Крис Делуцио призвал Остина уйти в отставку, однако сам министр заявил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Он также отметил, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

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      Марина Совина
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