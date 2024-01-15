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22:27, 15 января 2024Силовые структуры

Готовивших теракты в России участников украинской ДРГ доставили в Москву

ТАСС: готовившие теракты в России 4 участника украинской ДРГ доставлены в Москву

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Четыре участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившие теракты на военных и энергетических объектах в России и сдавшиеся в плен летом прошлого года, доставлены в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Диверсантам предъявлены обвинения в организации терактов организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово».

31 августа 2023 года стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов. В результате боя двух диверсантов ликвидировали и еще пятерых задержали. ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.

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      Марина Совина
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