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15:32, 15 января 2024Бывший СССР

Историка в Литве лишили вида на жительство за поддержку СВО

Департамент миграции Литвы: историк Иванов лишен ВНЖ из-за поддержки СВО

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Отдел контроля департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы лишил российского историка Валерия Иванова вида на жительство (ВНЖ) республики из-за признания Крыма частью России и поддержку специальной военной операции (СВО). Историк опубликовал официальное письмо ведомства на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Получил с нарочным под расписку сообщение Департамента миграции Литвы о том, что лишен вида на постоянное жительство на своей родине, в Литовской республике. Ответ пришел на мою настоятельную просьбу от 20 декабря минувшего года», — написал Иванов.

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Согласно документу, дальнейшее проживание 77-летнего гражданина России на территории республики создает угрозу безопасности государства.

Ведомство обосновало свою позицию тем, что историк отказался заполнять вопросник во время беседы с представителями департамента миграции, назвал Крым частью России, а также заявил, что Россия в ходе СВО спасает людей.

В январе в Литве допустили возможность закрытия образовательных учреждений на русском языке. По мнению министра образования республики Гинтаутаса Якштаса, без школ для русского меньшинства детям будет легче интегрироваться в литовское общество.

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      Глеб Палехов
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