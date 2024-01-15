Космический грузовик «Тяньчжоу-7» установили на стартовую площадку

Корабль «Тяньчжоу-7» доставили на площадку перед полетом к станции КНР «Тяньгун»

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-7» установили на стартовую площадку космодрома Вэньчан перед полетом к орбитальной станции КНР «Тяньгун». Об этом сообщило Управление программы пилотируемых полетов страны (CMSA), передает «Интерфакс-АВН».

«15 января 2024 года грузовой космический корабль и ракета-носитель "Тяньчжоу-7" были доставлены на стартовую площадку. В настоящий момент оборудование и стартовый комплекс космодрома Вэньчан находятся в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты проводят различные тесты и проверяют оборудование в рамках предстартовой подготовки.

«Тяньчжоу-7» способен доставить на станцию около 7,4 тонны грузов, включая топливо, припасы и крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности. Корабль длиной 10,6 метра весит 13,5 тонны.

В июне стало известно, что Китай занимается разработкой многоразового космического корабля нового поколения, который сможет доставить на орбиту семь человек. Перспективный аппарат позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.