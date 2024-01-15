Кристина Агилера показала фото в наряде с глубоким декольте

Американская исполнительница Кристина Агилера показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя певица поделилась снимком, на котором она запечатлена позирующей перед зеркалом в черном платье, оформленном кружевными рукавами и глубоким декольте. При этом визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на ее губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и выпрямили их.

Поклонники восхитились моложавой внешностью артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты так классно похудела!», «Становишься все лучше», «Королева», «Она вернулась!», «Потрясающая женщина», — высказывались они.

В марте Кристина Агилера рассказала об отношении к старению и раскрыла секрет своей красоты. Исполнительница заявила, что делает инъекции против морщин, используя препарат, содержащий ботулотоксин типа А.