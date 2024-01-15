Лидер протестующих немецких фермеров потребовал перемен от власти

Глава союза фермеров Германии Руквид: нам нужна политика получше

Германии нужны перемены от власти, заявил лидер протестующих немецких фермеров, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид. Об этом сообщает Die Welt.

Руквид выступил с речью перед собравшимися на протест фермерами в центре Берлина. «Так продолжаться не может. Нам нужна политика получше, новый курс», — заявил он.

Глава союза фермеров добавил, что фермеры уберут с улиц технику, если правительство откажется от планов повышения налогов. Протесты проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций фермеров и глав парламентских фракций в бундестаге.

Ранее протестующие фермеры освистали министра финансов Германии Кристиана Линднера во время попытки выступить перед ними. Из-за шума он смог говорить только после успокаивающего обращения Руквида к фермерам.