Лидер протестующих немецких фермеров потребовал перемен от власти
Германии нужны перемены от власти, заявил лидер протестующих немецких фермеров, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид. Об этом сообщает Die Welt.
Руквид выступил с речью перед собравшимися на протест фермерами в центре Берлина. «Так продолжаться не может. Нам нужна политика получше, новый курс», — заявил он.
Глава союза фермеров добавил, что фермеры уберут с улиц технику, если правительство откажется от планов повышения налогов. Протесты проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций фермеров и глав парламентских фракций в бундестаге.
Ранее протестующие фермеры освистали министра финансов Германии Кристиана Линднера во время попытки выступить перед ними. Из-за шума он смог говорить только после успокаивающего обращения Руквида к фермерам.