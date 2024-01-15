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17:30, 15 января 2024Из жизни

Лучший европейский спортсмен 2023 года раскрыл простые секреты своего успеха

Теннисист Новак Джокович рассказал, что объятия с деревьями приносят ему удачу

Фото: Nafoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сербский теннисист Новак Джокович, признанный лучшим европейским спортсменом 2023 года, раскрыл секреты своего успеха. Об этом сообщает Daily Express.

Джокович — первая ракетка мира: он 23 раза побеждал на турнирах «Большого шлема», что считается рекордом. 14 января Джокович одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года и начал защиту титула. Как признается теннисист, в австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, где проходит чемпионат, он выполняет несколько простых ритуалов, которые приносят ему удачу.

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Джокович рассказал, что любит гулять в ботаническом саду и проводить время наедине с природой. Объятия с деревьями дарят ему положительные эмоции. «Я практикую это последние 15 лет. Секрет ли это успеха в Австралии или нет, я не знаю, но это определенно помогает мне чувствовать себя хорошо!» — признался он.

Кроме того, спортсмен предпочитает останавливаться в пригородах Мельбурна и уединяться, чтобы восстановить силы во время соревнований. Ему нравится гулять по пляжу или совершать пробежки в одиночестве. Таким образом у него получается справиться с ментальными, физическими и эмоциональными проблемами. «Хорошо, когда есть места, где можно просто передохнуть, расслабиться, восстановить силы и набраться энергии на следующий день», — заключил он.

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