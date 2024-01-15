Мужчина повез девушку в романтическое путешествие и пригласил с собой бездомного

Девушка из Шотландии пожаловалась на своего партнера, который повез ее в романтическое путешествие и в поездке принял удивившее ее решение. Ее историю опубликовало издание The Sun.

По словам девушки, мужчина повез ее в столицу страны Эдинбург накануне Рождества. Во время прогулки по улице он увидел спящего мужчину, подошел к нему и неожиданно пригласил бездомного присоединиться к ним. «Он пригласил бездомного к нам в отель, чтобы пообедать. Довольно мило, конечно. Я пошла купить напитков, а когда вернулась, обнаружила, что этот парень отправится на ужин с нами, а мой бойфренд позвал его и переночевать в номере, если тому некуда идти», — рассказала она.

После они отправились по магазинам, потому что мужчина захотел купить бездомному одежду и средства гигиены. «Потом мы все вместе вернулись в отель, и мой партнер предложил этому человеку принять душ и устраиваться поудобнее. Тут я и сбежала. Села на поезд домой и была в собственной постели к девяти часам вечера», — призналась женщина, уточнив, что брошенный бойфренд винил ее за это решение.

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