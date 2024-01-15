На Украине предупредили о конфликте из-за визита Зеленского в Швейцарию

Олег Соскин: визит Зеленского в Швейцарию приведет к страшному конфликту

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин предупредил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к международному конфликту. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

По мнению Соскина, невозможно вести переговоры о мире без представителей России. «Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия», — сказал он.

Политолог добавил, что никто не хочет принимать участие в «формуле мира» Зеленского, так как это бессмысленно.

15 января Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.